Пт, 22.02.2019
Галерея: смотри, какие красотки собрались на препати Simple Session в Таллинне! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Россияне заявили о своей нелюбви к Ольге Бузовой

Россияне заявили о своей нелюбви к Ольге Бузовой

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com

По версии «Левада-центра» россияне не любят Ольгу Бузову. Исследователи обнародовали свой рейтинг предпочтений слушателей. ПО мнению авторитетного музыкального критика, отсутствие Бузовой в ТОПе серьезного исследовательского центра объясняется просто.

Она популярна в узких кругах, в первую очередь, среди молодежи. Однако даже раскрученность не помогает Ольге пользоваться любовью у публики старшего возраста. Они, как и десятилетия назад, предпочитают Пугачеву. Впрочем, у молодежи на первом месте тоже далеко не Бузова, а Егор Крид, пишет 7d.org.ua

 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ