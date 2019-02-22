Россияне заявили о своей нелюбви к Ольге Бузовой

Она популярна в узких кругах, в первую очередь, среди молодежи. Однако даже раскрученность не помогает Ольге пользоваться любовью у публики старшего возраста. Они, как и десятилетия назад, предпочитают Пугачеву. Впрочем, у молодежи на первом месте тоже далеко не Бузова, а Егор Крид, пишет 7d.org.ua.