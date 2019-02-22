«Идеальная женщина»: Валерия показала свои формы в коротком топе и шортах

Для того, чтобы сохранять стройную фигуру, Валерия вот уже долгие годы чуть ли не ежедневно занимается спортом и придерживается правильного питания. Артистка не делает себе поблажек даже в отпуске и поэтому всегда остается в наилучшей форме.

Впрочем, иногда даже Валерия может набрать лишние килограммы. Недавно она призналась поклонникам, что немного поправилась. Оказалось, что Валерия набрала всего полтора килограмма, но певица решила сразу же избавиться от них и усиленно приступила к тренировкам.