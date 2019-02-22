Пт, 22.02.2019
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«Идеальная женщина»: Валерия показала свои формы в коротком топе и шортах

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Валерия

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

50-летняя певица Валерия не перестает удивлять поклонников своим внешним видом. Артистка тщательно следит за собой и в своем возрасте обладает совершенно потрясающей фигурой, которой позавидуют многие молодые девушки, пишет Экспресс газета.

Для того, чтобы сохранять стройную фигуру, Валерия вот уже долгие годы чуть ли не ежедневно занимается спортом и придерживается правильного питания. Артистка не делает себе поблажек даже в отпуске и поэтому всегда остается в наилучшей форме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Впрочем, иногда даже Валерия может набрать лишние килограммы. Недавно она призналась поклонникам, что немного поправилась. Оказалось, что Валерия набрала всего полтора килограмма, но певица решила сразу же избавиться от них и усиленно приступила к тренировкам.

«Похудела на 1,5 кг. Форма еще не идеальна, продолжаю работать над собой. Эрика, мой тренер, чуть телефон из рук не уронила от неожиданности, когда я вышла вдруг в шортах со словами: "Сегодня день откровений, маски сняты, мы должны знать правду"», — поделилась Валерия, показав в микроблоге идеальную фигуру. В комментариях поклонники засыпали певицу комплиментами и отметили, что артистка уже сейчас достигла совершенства.

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