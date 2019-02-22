«Мы подаем в суд!» Ольга Серябкина про о скандальном попадании в список эскортниц

На днях на одном из российских телеканалов был оглашен список имен главных «хищниц» российского шоу-бизнеса. Которые якобы зарабатывают на жизнь не только творчеством и бизнесом, но и менее приглядным способом, который предпочитают скрывать — эскортом.

В него попали не только девушки с сомнительной репутацией, но и многие звезды, что вызвало негодование их поклоннико. А «гонорары» некоторых еще полностью совпали с цифрами за выступление на корпоративе. Прокомментировать список «СтарХит» попросил главного сводника страны и владельца «агентства VIP-знакомств» Петра Листермана.

«Это неплохой список, многие имена, действительно, узнаю, — говорит Листерман. — В жизни скромные, романтичные, любят поговорить об искусстве, поэзии, прозе. Но им просто нужны деньги, чтобы купить книги Куприна, Бунина или Тургенева».

Однако, по словам Петра, список в целом — мешанина из всего. Помимо цен на эскорт-услуги, многие из которых, к тому же, неверные, здесь есть девушки, которые никогда не были даже близко замечены в этом бизнесе.

«Каменских надо вычеркнуть из этого списка — она порядочная девушка и не настолько любит деньги. Так же как и Александра Солдатова даже за $1.000.000 не ляжет в кровать с богатыми фантазерами. То же самое могу сказать про Бузову, Олю Серябкину, Лободу — никогда ни в чем таком они замешаны не были», — отметил Листерман.

В свою очередь Каменских в одном из недавних интервью призналась, что обеспеченные поклонники не раз пытались купить ее внимание и время. На все подобные «запросы» артистка естественно отвечала отказом.

Возмущена данной ситуацией и экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина.

«Сначала я не придала этому значения и не хотела ничего комментировать, — признается артистка. — Потому что все, кто меня знает, мои друзья, близкие и поклонники, понимают, что нелепая абсолютно информация не соответствует действительности. Но сейчас это достигло таких масштабов, что молчать просто не могу. Я обратилась к адвокату и намерена найти и наказать распространителей ложных сведений»