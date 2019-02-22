«Мне не кажется, что это антисекс»: Паулина Андреева рассказала, почему решилась на брекеты

На днях Паулина Андреева стала гостьей программы «Кино в деталях». Актриса поведала, что думает о брекетах, которые недавно начала носить.
Многие считают Паулину Андрееву одной из самых привлекательных женщин в российском шоу-бизнесе. Недавно актриса решила исправить прикус с помощью брекетов и рассказала в программе «Кино в деталях» о том, как себя чувствует с ними.
«Мне не кажется, что это антисекс. Здорово, когда человек заботится о своем здоровье и внешнем виде. У меня вообще не было никаких переживаний. Наоборот, мне так нравится, что я даже не знаю, как с ними расстанусь», — призналась знаменитость.
Возлюбленная Федора Бондарчука также отметила, что ей было совсем несложно решиться на этот шаг, потому что установка брекетов была ей рекомендована по медицинским показаниям. Кроме того, актриса добавила, что забота о здоровье делает любого человека только более привлекательным.