«Мне не кажется, что это антисекс»: Паулина Андреева рассказала, почему решилась на брекеты

Многие считают Паулину Андрееву одной из самых привлекательных женщин в российском шоу-бизнесе. Недавно актриса решила исправить прикус с помощью брекетов и рассказала в программе «Кино в деталях» о том, как себя чувствует с ними.

«Мне не кажется, что это антисекс. Здорово, когда человек заботится о своем здоровье и внешнем виде. У меня вообще не было никаких переживаний. Наоборот, мне так нравится, что я даже не знаю, как с ними расстанусь», — призналась знаменитость.