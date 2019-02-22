Зрители Первого канала требуют отстранить Елену Малышеву от эфиров

По мнению коммунистов, у Малышевой напрочь отсутствует вкус и чувство меры: "Такие вещи никому не нужны, это за гранью добра и зла, это не пропаганда здоровья, а пропаганда пошлости", - отметил Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.

"Не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист. Но тогда останется вопрос, как же ты появился на свет", - сказала Малышева в ответ на претензии.