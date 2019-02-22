Таинственный Нейромонах Феофан едет в Таллинн
В пятницу, 8 марта, в таллиннском клубе Taper загадочный повелитель Древнерусского драма — Нейромонах Феофан — представит новую программу «Вече», составленную самими фанатами проекта.
Три альбома, два мини-альбома и несколько синглов; клипы, собирающие десятки миллионов просмотров на YouTube; внимание от Сергея Шнурова, Юрия Дудя, Ивана Урганта и других селебрити; полные залы на концертах по всей России, в Украине, Беларуси, Латвии, Эстонии и оглушительный успех на летних фестивалях — все это Нейромонах Феофан!
Отблагодарить своих слушателей за поддержку Феофан решил новой программой «Вече»: сет-лист будет основан на голосовании, которое проходит онлайн на feofantour. Специально для тура будет разработано и новое шоу, традиционно подготовленное и технически реализованное самими артистами. Никто не знает, как он выглядит на самом деле: на концертах солист проекта прячет лицо под капюшоном, из-под которого торчит только густая борода.
На выступлениях Нейромонаха Феофана совершенно особенная, неповторимая атмосфера: сами гости часто облачаются в народные костюмы и участвуют в многочисленных активностях.
Концерты Феофана — это шоу, происходящие не только на сцене, но и в зале, и «Вече» обещает стать новой главой в их истории.
Рекомендованное возрастное ограничение: 16+ Билеты уже в продаже в кассах Piletilevi и Tiсketbest.
Внимание! Розыгрыш! Портал Limon.ee разыгрывает два билета на концерт Нейромонаха Феофана. Розыгрыш проходит на официальной страничке нашего портала в Facebook. Имя победителя мы назовем 5 марта. Удачи!