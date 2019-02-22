Таинственный Нейромонах Феофан едет в Таллинн

Три альбома, два мини-альбома и несколько синглов; клипы, собирающие десятки миллионов просмотров на YouTube; внимание от Сергея Шнурова, Юрия Дудя, Ивана Урганта и других селебрити; полные залы на концертах по всей России, в Украине, Беларуси, Латвии, Эстонии и оглушительный успех на летних фестивалях — все это Нейромонах Феофан!

ФОТО: Промо

Отблагодарить своих слушателей за поддержку Феофан решил новой программой «Вече»: сет-лист будет основан на голосовании, которое проходит онлайн на feofantour. Специально для тура будет разработано и новое шоу, традиционно подготовленное и технически реализованное самими артистами. Никто не знает, как он выглядит на самом деле: на концертах солист проекта прячет лицо под капюшоном, из-под которого торчит только густая борода.

ФОТО: Промо

На выступлениях Нейромонаха Феофана совершенно особенная, неповторимая атмосфера: сами гости часто облачаются в народные костюмы и участвуют в многочисленных активностях.

ФОТО: Промо

Концерты Феофана — это шоу, происходящие не только на сцене, но и в зале, и «Вече» обещает стать новой главой в их истории.

Рекомендованное возрастное ограничение: 16+ Билеты уже в продаже в кассах Piletilevi и Tiсketbest.