Пт, 22.02.2019
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Таинственный Нейромонах Феофан едет в Таллинн
Розыгрыш билетов внутри!

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ФОТО: Промо

В пятницу, 8 марта, в таллиннском клубе Taper загадочный повелитель Древнерусского драма — Нейромонах Феофан — представит новую программу «Вече», составленную самими фанатами проекта.

Три альбома, два мини-альбома и несколько синглов; клипы, собирающие десятки миллионов просмотров на YouTube; внимание от Сергея Шнурова, Юрия Дудя, Ивана Урганта и других селебрити; полные залы на концертах по всей России, в Украине, Беларуси, Латвии, Эстонии и оглушительный успех на летних фестивалях — все это Нейромонах Феофан!

ФОТО: Промо

Отблагодарить своих слушателей за поддержку Феофан решил новой программой «Вече»: сет-лист будет основан на голосовании, которое проходит онлайн на feofantour. Специально для тура будет разработано и новое шоу, традиционно подготовленное и технически реализованное самими артистами. Никто не знает, как он выглядит на самом деле: на концертах солист проекта прячет лицо под капюшоном, из-под которого торчит только густая борода.

ФОТО: Промо

На выступлениях Нейромонаха Феофана совершенно особенная, неповторимая атмосфера: сами гости часто облачаются в народные костюмы и участвуют в многочисленных активностях.

ФОТО: Промо

Концерты Феофана — это шоу, происходящие не только на сцене, но и в зале, и «Вече» обещает стать новой главой в их истории.

Рекомендованное возрастное ограничение: 16+ Билеты уже в продаже в кассах Piletilevi и Tiсketbest.

Внимание! Розыгрыш! Портал Limon.ee разыгрывает два билета на концерт Нейромонаха Феофана. Розыгрыш проходит на официальной страничке нашего портала в Facebook. Имя победителя мы назовем 5 марта. Удачи!

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