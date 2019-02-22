Повзрослевшая звезда «Папиных дочек» очаровала снимком в купальнике

На снимке она запечатлена в купальнике на пляже в темное время суток. В подписи к посту Лиза Арзамасова передала привет всем подписчикам, "которые поздно ложатся спать и рано встают". Актриса рассказала, что добилась такой стройной фигуры благодаря здоровому образу жизни. По ее словам, она любит правильные привычки: заниматься спортом и питаться полезными продуктами. В то же время звезда сериала "Папины дочки" призналась, что старается соблюдать во всем меру, и иногда может позволить себе отдохнуть от привычного рациона.

"Для меня "здоровый образ жизни" – это прежде всего не жить в жесткой системе запретов. Не говорить себе "никогда" и "нельзя" маниакально, когда речь касается еды и распорядка дня. Я и так постоянно оказываюсь в ситуациях, где дисциплина и самоконтроль необходимы. Поэтому, когда душа просит... Рассказываю: вчера, вернувшись домой в час ночи, обнаружила в холодильнике охлажденные бараньи ребрышки... Пожалела их. И отправила их в духовку", – поделилась Лиза Арзамасова.