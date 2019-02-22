Пт, 22.02.2019
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  • «Это вранье!» Концертный директор опровергла слухи об операции Пугачевой

«Это вранье!» Концертный директор опровергла слухи об операции Пугачевой

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Алла Пугачева

ФОТО: SCANPIX

​По словам Елены Чупраковой, певица находится дома, а слухи о проблемах со здоровьем распускают «доброжелатели», передает Life.

Концертный директор Аллы Пугачtвой опровергла сообщения о том, что Примадонне провели операцию на сердце.

«Это вранье, она дома. Мне уже все обзвонились, я всем говорю, что это вранье. Алла Борисовна дома, чувствует себя хорошо. Я вот видела ее 40 минут назад. «Доброжелателей» много», — заявила журналистам Елена Чупракова.

Напомним, информация о том, что Алла Пугачева перенесла тяжелую операцию на сердце разлетелась по российским СМИ в четверг вечером, 21 февраля.

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