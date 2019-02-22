«Это вранье!» Концертный директор опровергла слухи об операции Пугачевой

«Это вранье, она дома. Мне уже все обзвонились, я всем говорю, что это вранье. Алла Борисовна дома, чувствует себя хорошо. Я вот видела ее 40 минут назад. «Доброжелателей» много», — заявила журналистам Елена Чупракова.