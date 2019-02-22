«Это вранье!» Концертный директор опровергла слухи об операции Пугачевой

По словам Елены Чупраковой, певица находится дома, а слухи о проблемах со здоровьем распускают «доброжелатели», передает Life.
Концертный директор Аллы Пугачtвой опровергла сообщения о том, что Примадонне провели операцию на сердце.
«Это вранье, она дома. Мне уже все обзвонились, я всем говорю, что это вранье. Алла Борисовна дома, чувствует себя хорошо. Я вот видела ее 40 минут назад. «Доброжелателей» много», — заявила журналистам Елена Чупракова.
Напомним, информация о том, что Алла Пугачева перенесла тяжелую операцию на сердце разлетелась по российским СМИ в четверг вечером, 21 февраля.