Друг умершей звезды «Глухаря» рассказал о ее тяжелой борьбе с раком

В беседе с «Московским комсомольцем» мужчина рассказал, что болезнь диагностировали в 2012 году, после чего актриса пережила две операции — одно легкое удалили полностью, другое частично. Затем она прошла множество сеансов химиотерапии, лучевую и таргетную терапии.

Летом 2018 года появились метастазы в костях, и Дарье стало тяжело ходить, сидеть и даже лежать. В феврале 2019 состояние актрисы ухудшилось, она перенесла подозрение на микроинсульт, частично потеряла зрение.

Дарья много времени проводила в церкви и даже посещала высшие богословские курсы. Актриса стеснялась болезни, скрывала ее. Она очень хотела вернуться домой. В больнице ей было морально очень тяжело, несмотря на то что ее мама все время находилась рядом.

По словам друга артистки, уже после первой операции Дарье стало тяжело выходить на сцену театра имени Маяковского, и она соглашалась лишь на небольшие роли в сериалах.

Мужчина назвал российскую систему здравоохранения ужасной. По его словам, пациенту с онкологическим заболеванием не оказывают никакой психологической помощи, а зачастую относятся пренебрежительно.

«Врач-онколог, который вел вторую операцию, сказал: "Что вы хотите? Вы все равно скоро умрете", вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным. Это как минимум бесчеловечно. Совсем недавно мы вызывали платный реанимобиль, и Дашу просто уронили во время транспортировки», — рассказал он.

Друг Дарьи Егорычевой признался, что артистка хотела поехать лечиться за границу, однако встретиться с ней согласилась лишь одна клиника в Израиле. Консультация была запланирована на 25 февраля.