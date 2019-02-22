Дерзкий тренд в соцсетях дошел и до Эстонии... девушки массово раздвигают ноги

Мужчины любят сидеть вальяжно, раздвинув при этом ноги. Дамы решили не отставать. Сотни девушек и женщин из разных уголков мира нарочито принимают характерную для многих мужчин позу, добавляя к общей брутальной картине волевое выражение лица. Некоторые же предпочитают выразить не брутальность, а блеснуть фигурой и стройными ногами, показав свою сексуальность.

В популярной социальной сети Instagram теперь таких модных снимков пруд пруди. Подобные фото уже опубликовали у себя на страничках мировые звезды, такие как Хлое Кардашян, Ким Кардашян, Меган Бартон Хадсон, Зара Макдермотт и многие другие.