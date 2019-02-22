Пт, 22.02.2019
Галерея: смотри, какие красотки собрались на препати Simple Session в Таллинне! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Дерзкий тренд в соцсетях дошел и до Эстонии... девушки массово раздвигают ноги

Дерзкий тренд в соцсетях дошел и до Эстонии... девушки массово раздвигают ноги

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

На новый тренд в свое время обратил внимание британский таблоид The Sun

Мужчины любят сидеть вальяжно, раздвинув при этом ноги. Дамы решили не отставать. Сотни девушек и женщин из разных уголков мира нарочито принимают характерную для многих мужчин позу, добавляя к общей брутальной картине волевое выражение лица. Некоторые же предпочитают выразить не брутальность, а блеснуть фигурой и стройными ногами, показав свою сексуальность.

В популярной социальной сети Instagram теперь таких модных снимков пруд пруди. Подобные фото уже опубликовали у себя на страничках мировые звезды, такие как Хлое Кардашян, Ким Кардашян, Меган Бартон Хадсон, Зара Макдермотт и многие другие. 

Эстонские знаменитости решили не отставать, пишет Elu24, трендовую позу на снимках в соцсетях уже испробовали на себе Катри Катс, Лаура Пылдвере, а также Ханна Мартинсон. А как вам новый тренд?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😌🌺🍇💝

A post shared by ZARA MCDERMOTT (@zara_mcdermott) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On film, Dec ’18, Marrakesh

A post shared by KATRI KATS (@katrikats) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

serious disco machine💎

A post shared by H A N N A 🎬🎤🎧 (@hannamartinson) on

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ