Актриса из «Глухаря» скончалась в 37 лет после тяжелой болезни

37-летняя актриса Дарья Егорычева, известная зрителям про сериалам «Глухарь» и «Одна любовь души моей», скончалась сегодня ночью. Известно, что она несколько лет боролась с тяжелой болезнью, однако какой конкретно — не сообщается.

В 1991 году Егорычева окончила ГИТИС, после чего работала в Театре имени Маяковского и в театре «У Никитских ворот». Играла в таких спектаклях, как «Бедная Лиза», «День рождения кота Леопольда», «Viva, парфюм!», «Живой труп», - пишет ТАСС. В соцсетях друзья и коллеги выражают соболезнования семье Дарьи, говоря о ней не только, как о талантливой актрисе, но и интеллигентном и добром человеке.