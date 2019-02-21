Чт, 21.02.2019
Masha Yu – «щас спою!» Старейшина Ласнамяэ накануне выборов сочинила новый хит СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Фото влюблённых курьеров еды из конкурирующих компаний взбудоражило соцсети

Фото влюблённых курьеров еды из конкурирующих компаний взбудоражило соцсети

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

couple love man and woman holding red heart

ФОТО: Pichet Wissawapipat / PantherMedia / Pichet Wissawapipat

В соцсетях стала вирусной фотография, на которой запечатлены нежные объятия двух курьеров из конкурирующих компаний — парень в зелёной форме Delivery Club и девушка в жёлтой одежде «Яндекс. Еда» обнимают друг друга на одной из оживлённых улиц Новосибирска, пишет Ридус.

Снимок опубликовал на своей странице в Twitter пользователь с ником Архимемариус. Современная романтическая история мгновенно стала вирусной, пост собрал больше 8,5 тысяч лайков и десятки комментариев. А ещё их разыскивает работодатель, чтобы подарить путёвку в Париж.

Фотография влюблённых курьеров породила массу шуток от остроумных юзеров.

"Ромео и Джульетта 21 века", "Деливерио и Яндексетта", "Боюсь, их кланы будут против такой любви…", "Монтекки и Капулетти версия 2.0", "запретная любовь", "make love, not dostavka", - прокомментировали пользователи умилительное фото.

После того как снимок завирусился в соцсетях, влюблённую парочку начали разыскивать представители сервиса Delivery Club. По сообщению «Лента.ру», компания хочет отправить курьеров в романтическое путешествие в Париж, оплатив им перелёт и проживание в отеле.

"Мы не могли оставить без внимания современных Ромео и Джульетту и очень хотим, чтобы их история оказалась позитивней, чем финал шекспировской драмы" — заявили представители Delivery Club.

Сотрудники компании «Яндекс. Еда» пока что никак не прокомментировали фотографию.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ