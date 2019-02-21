Фото влюблённых курьеров еды из конкурирующих компаний взбудоражило соцсети

Снимок опубликовал на своей странице в Twitter пользователь с ником Архимемариус. Современная романтическая история мгновенно стала вирусной, пост собрал больше 8,5 тысяч лайков и десятки комментариев. А ещё их разыскивает работодатель, чтобы подарить путёвку в Париж.

Что рассмешило меня сегодня pic.twitter.com/Mdgl8E1azG — Архимемариус (@KAHN_KUN) 19 February 2019

Фотография влюблённых курьеров породила массу шуток от остроумных юзеров.

"Ромео и Джульетта 21 века", "Деливерио и Яндексетта", "Боюсь, их кланы будут против такой любви…", "Монтекки и Капулетти версия 2.0", "запретная любовь", "make love, not dostavka", - прокомментировали пользователи умилительное фото.

После того как снимок завирусился в соцсетях, влюблённую парочку начали разыскивать представители сервиса Delivery Club. По сообщению «Лента.ру», компания хочет отправить курьеров в романтическое путешествие в Париж, оплатив им перелёт и проживание в отеле.

"Мы не могли оставить без внимания современных Ромео и Джульетту и очень хотим, чтобы их история оказалась позитивней, чем финал шекспировской драмы" — заявили представители Delivery Club.