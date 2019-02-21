Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии BRIT Awards 2019
Вчера в Лондоне раздали награды на музыкальной премии BRIT Awards, главными триумфаторами которой стала группа The 1975, получившая две статуэтки, пишет Супер.
Одну из них - из рук Джареда Лето, появление которого вызвало у фанатов два вопроса. Во-первых, стандартный: из какого фонтана молодости он пьет, чтобы так выглядеть в 47 лет? Во-вторых, где он учился так талантливо обходить дресс-код? Вместо скучного смокинга, в котором Джареда представить сложно, певец выбрал бархатный пиджак, красные ботинки и проигнорировал рубашку, заменив ее на россыпь бриллиантов на шее.
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