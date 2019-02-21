Джаред Лето удивил фанатов отсутствием рубашки на торжественной церемонии BRIT Awards 2019

Одну из них - из рук Джареда Лето, появление которого вызвало у фанатов два вопроса. Во-первых, стандартный: из какого фонтана молодости он пьет, чтобы так выглядеть в 47 лет? Во-вторых, где он учился так талантливо обходить дресс-код? Вместо скучного смокинга, в котором Джареда представить сложно, певец выбрал бархатный пиджак, красные ботинки и проигнорировал рубашку, заменив ее на россыпь бриллиантов на шее.