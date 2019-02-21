Алле Пугачевой сделали срочную операцию на сердце: Максим Галкин прокомментировал новость

— Это все ложь! Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке. Не понимаю, откуда берутся эти слухи и сплетни, может она когда-то там сходила на обследование... Это абсолютный бред, у нас все хорошо, — обнадежил он фанатов Аллы Борисовны.

Ранее Дни.ру писали, что Алла Пугачева была госпитализирована с болью в груди. Звезду срочно прооперировали.

Сообщается, что Примадонна обратилась в институт хирургии имени Вишневского. Она жаловалась на неприятные ощущения в грудной клетке.

После обследования доктора поняли, что ситуация критическая. У Аллы Борисовны нарушен сердечный ритм.

Звезде в срочном порядке провели операцию на сердце. Примадонна доверила свою жизнь академику Баграту Алекяну.

Сейчас Алла Борисовна идет на поправку. Об этом сообщает Telegram-канал " Baza".