Алле Пугачевой сделали срочную операцию на сердце: Максим Галкин прокомментировал новость
В СМИ появилась информация о госпитализации 69-летней Аллы Пугачевой. Сообщалось, что Примадонна даже пережила операцию на сердце и сейчас проходит курс реабилитации в преддверии грандиозного юбилейного концерта 17 апреля, пишет Супер.
— Это все ложь! Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке. Не понимаю, откуда берутся эти слухи и сплетни, может она когда-то там сходила на обследование... Это абсолютный бред, у нас все хорошо, — обнадежил он фанатов Аллы Борисовны.
Ранее Дни.ру писали, что Алла Пугачева была госпитализирована с болью в груди. Звезду срочно прооперировали.
Сообщается, что Примадонна обратилась в институт хирургии имени Вишневского. Она жаловалась на неприятные ощущения в грудной клетке.
После обследования доктора поняли, что ситуация критическая. У Аллы Борисовны нарушен сердечный ритм.
Звезде в срочном порядке провели операцию на сердце. Примадонна доверила свою жизнь академику Баграту Алекяну.
Сейчас Алла Борисовна идет на поправку. Об этом сообщает Telegram-канал " Baza".
Отметим, что о проблемах артистки со здоровьем известно уже давно. Сама звезда не раз признавалась, что ее буквально одолели разнообразные хвори. Пугачева рассказала, например, что из-за сахарного диабета вынуждена постоянно ограничивать себя в еде.