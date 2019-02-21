Чт, 21.02.2019
Masha Yu – «щас спою!» Старейшина Ласнамяэ накануне выборов сочинила новый хит СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Анна Седокова заложила золото в ломбард ради ипотеки

Анна Седокова заложила золото в ломбард ради ипотеки

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Анна Седокова.

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Певица Анна Седокова заложила в ломбард крестик, чтобы внести первый взнос по ипотеке. Об этом исполнительница рассказала в интервью Tele.ru, передает Лайф.

Седокова рассчитывала, что первоначальный взнос будет не более 10%, и присмотрела большую квартиру в понравившемся жилом комплексе. Певица подала документы, а через несколько дней узнала, что первоначальный взнос составляет 30% — на внесение этой суммы у неё было две недели.

По словам солистки "золотого" состава "ВИА Гры", её охватило полнейшее отчаяние.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

— В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард! Как я ревела там, в этом ломбарде! — вспоминает певица.

Она уточнила, что полученных за крестик денег было, конечно, недостаточно на взнос — пришлось взять деньги в долг на два месяца.

Новостью о покупке квартиры в ипотеку певица поделилась с подписчиками накануне наступления 2019 года. Седокова в посте в Instagram написала, что ей пришлось пройти через миллион испытаний и преодолеть тысячу и одну преграду ради покупки большой квартиры с нереальным видом.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ