Анна Седокова заложила золото в ломбард ради ипотеки

Седокова рассчитывала, что первоначальный взнос будет не более 10%, и присмотрела большую квартиру в понравившемся жилом комплексе. Певица подала документы, а через несколько дней узнала, что первоначальный взнос составляет 30% — на внесение этой суммы у неё было две недели.

По словам солистки "золотого" состава "ВИА Гры", её охватило полнейшее отчаяние.

— В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард! Как я ревела там, в этом ломбарде! — вспоминает певица.

Она уточнила, что полученных за крестик денег было, конечно, недостаточно на взнос — пришлось взять деньги в долг на два месяца.