Мама дорогая! Пугачева в кожаном мини отправилась с дочерью за подарками

В этот раз Максим показал, как Алла Борисовна с дочкой собираются на шопинг. Примадонна нарядилась в короткую кожаную юбке и черную кофту, образ дополнила стильной кепкой. Лиза в яркой красной шапке с меховым помпоном и стильном черном пальто с блестками смотрелась в зеркало, пока Максим не настиг ее с камерой.

«Куда собирается моя красавица?» — спросил шоумен у наследницы. Та в первую минуту растерялась, но все же нашлась с ответом. «Покупать подарки… В магазин… Для мамы!» — пыталась выкрутиться девочка. Алла Борисовна тоже быстро ретировалась из кадра.

Ситуацию объяснил Максим Галкин. «Немного сегодняшнего единственного моего полностью выходного дня в февраля без съемок и концертов. Гуляли с Гариком. Лиза с мамой поехали в магазин за подарками для меня и Гарика на 23 февраля. Когда я спросил у Лизы, куда они, она пыталась скрыть, как могла, цель поездки», — написал он.