Назван наследник Децла

Александр Толмацкий опубликовал большой пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Как выяснилось, еще с 2014 года начал создаваться архив – так называемый музыкальный каталог – Децла. "Кирилл, незадолго до трагического дня, озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына. При этом он хотел защитить эти права от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений", – сообщается в заявлении управляющей компании, как указал Александр Толмацкий.

После скоропостижной смерти Кирилла состоялась встреча представителей организации и его родителей Александра и Ирины Толмацких, от которых получили "аналогичную просьбу: защитить и сохранить музыкальное наследие Кирилла, его права для передачи в дальнейшем всех доходов от использования прав в пользу сына Кирилла – их внука", отмечается в посте.

"В настоящее время, как нам известно, запущен процесс оформления прав на наследство со стороны родителей Кирилла, по результатам которого должны быть соответствующим образом сформированы условия управления правами, оставшимися от Кирилла, со сбором доходов в пользу его сына. Все процедуры оформления прав должны быть выполнены с соблюдением норм законодательства РФ и с уважением Кириллу и его семье", – подчеркнуто в сообщении.