Вау! Смотри, как прошла церемония вручения музыкальных наград BRIT Awards 2019

Открывал BRIT Awards в этом году знаменитый голливудский актер Хью Джекман. Он, как мы хорошо знаем, не только прекрасно играет в кино, но еще и отлично поет — Джекман представил номер по мотивам фильма "Величайший шоумен" (The Greatest Showman).

Порадовала своих поклонников и Пинк, которая не только исполнила несколько своих популярных хитов (и сменила не один наряд!), но еще и продемонстрировала прекрасные хореографические и акробатические навыки — чего только стоит ее номер с элементами воздушной гимнастики.