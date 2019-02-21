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  • Вау! Смотри, как прошла церемония вручения музыкальных наград BRIT Awards 2019

Вау! Смотри, как прошла церемония вручения музыкальных наград BRIT Awards 2019

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Вчера, 20 февраля, в Лондоне состоялась церемония вручения музыкальных наград BRIT Awards 2019. Смотри, кто пришел на мероприятие, что происходило на сцене и кто ушел домой с наградой.

Открывал BRIT Awards в этом году знаменитый голливудский актер Хью Джекман. Он, как мы хорошо знаем, не только прекрасно играет в кино, но еще и отлично поет — Джекман представил номер по мотивам фильма "Величайший шоумен" (The Greatest Showman).

Порадовала своих поклонников и Пинк, которая не только исполнила несколько своих популярных хитов (и сменила не один наряд!), но еще и продемонстрировала прекрасные хореографические и акробатические навыки — чего только стоит ее номер с элементами воздушной гимнастики.

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