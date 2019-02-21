«Напился в хлам»: соцсети обсуждают дебош Витаса в Турции

В Сети сразу несколько пользователей пожаловались на отвратительное и хамское поведение со стороны Виталия Грачева, более известного как Витас.
Россияне поделились своими комментариями к выпуску шоу «Вечерний Ургант», гостем которого стал артист. Так, одна из девушек заявила, что жила рядом с семьей Витаса в одном из отелей в Турции.
«Они вели себя отвратительно, матерились, показывали всем средние пальцы, скандалили на весь отель, били горшки с цветами, напивались в хлам», - вспоминает она.
Также, по ее словам, певец стучался к ней в номер, передает TopNews.
Другая юзерша пожаловалась на то, что певец нахамил сотрудникам аэропорта. По ее словам, она работала в VIP-зоне воздушной гавани и стала свидетельницей момента, как Витас грубо разговаривал с пожилыми сотрудниками.
«Например, словами: Чего, старая, работаешь еще тут? Я думал похоронили давно тебя», - цитирует артиста комментаторша.
Напомним, в марте прошлого года, Витас устроил стрельбу в подмосковной Барвихе возле своего загородного дома. По его словам, он «стрелял по воронам». После случившегося певца арестовали.