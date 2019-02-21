«Напился в хлам»: соцсети обсуждают дебош Витаса в Турции

Россияне поделились своими комментариями к выпуску шоу «Вечерний Ургант», гостем которого стал артист. Так, одна из девушек заявила, что жила рядом с семьей Витаса в одном из отелей в Турции.

«Они вели себя отвратительно, матерились, показывали всем средние пальцы, скандалили на весь отель, били горшки с цветами, напивались в хлам», - вспоминает она.

Витас и его продюсер Сергей Пудовкин. ФОТО: SCANPIX

Также, по ее словам, певец стучался к ней в номер, передает TopNews.

Другая юзерша пожаловалась на то, что певец нахамил сотрудникам аэропорта. По ее словам, она работала в VIP-зоне воздушной гавани и стала свидетельницей момента, как Витас грубо разговаривал с пожилыми сотрудниками.

«Например, словами: Чего, старая, работаешь еще тут? Я думал похоронили давно тебя», - цитирует артиста комментаторша.