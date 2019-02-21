Чт, 21.02.2019
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«Напился в хлам»: соцсети обсуждают дебош Витаса в Турции

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Витас

ФОТО: Скриншот видео Youtube

В Сети сразу несколько пользователей пожаловались на отвратительное и хамское поведение со стороны Виталия Грачева, более известного как Витас.

Россияне поделились своими комментариями к выпуску шоу «Вечерний Ургант», гостем которого стал артист. Так, одна из девушек заявила, что жила рядом с семьей Витаса в одном из отелей в Турции.

«Они вели себя отвратительно, матерились, показывали всем средние пальцы, скандалили на весь отель, били горшки с цветами, напивались в хлам», - вспоминает она.

Витас и его продюсер Сергей Пудовкин.

ФОТО: SCANPIX

Также, по ее словам, певец стучался к ней в номер, передает TopNews.

Другая юзерша пожаловалась на то, что певец нахамил сотрудникам аэропорта. По ее словам, она работала в VIP-зоне воздушной гавани и стала свидетельницей момента, как Витас грубо разговаривал с пожилыми сотрудниками.

«Например, словами: Чего, старая, работаешь еще тут? Я думал похоронили давно тебя», - цитирует артиста комментаторша.

Напомним, в марте прошлого года, Витас устроил стрельбу в подмосковной Барвихе возле своего загородного дома. По его словам, он «стрелял по воронам». После случившегося певца арестовали.

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