«Не Алена и не Кравец!»: известную светскую львицу разоблачили в полиции

О том, что Алену Кравец на самом деле зовут иначе, обнаружилось в полиции, куда певица, модель и светская львица явилась, чтобы писать заявлении о насилии над ее малолетней дочерью. Разумеется, стражи порядки знали светскую львицу из многочисленных телепрограмм. Но каково же было их удивление, когда они открыли паспорт звезды, пишут Dni.

Оказалось, что в документах она записана как... Елена! Кроме того оказалось, что Кравец – это фамилия ее мужа, а не собственная.

«Кругликова – моя моя фамилия по папе, – призналась Алена Кравец корреспонденту. – Но мне эта фамилия никогда не нравилась, по душе была больше громкая мамина – Вишневская. И имя "Елена" мне не подходит по энергетике, я с детства ассоциировала себя только с Аленой, так же и просила себя всегда называть. Если бы было больше времени, давно переделала бы все документы, но как подумаю про эту бумажную волокиту, страшно становится».

Но теперь, видимо, Алене придется столкнуться с волокитой и бюрократией – она так обижена на мужа, который не позволяет ей видеться с дочкой, что всерьез подумывает о том, чтобы отказаться от фамилии супруга и снова стать Кругликовой.