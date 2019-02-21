Дочь Ирины Салтыковой проговорилась о скорой свадьбе певицы

Ирина Салтыкова всегда неохотно комментировала личную жизнь. После скандального развода с Виктором Салтыковым у звезды было несколько громких романов, но в тот период она сосредоточилась на музыкальной карьере и воспитании дочери. Теперь, когда Алиса вернулась из Лондона в Москву, артистка решила заняться продвижением ее творчества, пишет StarHit.

В одном из недавних интервью дочь Салтыковой заявила, что мама вскоре может расстаться со статусом завидной невесты. «Недавно ей сделали предложение руки и сердца», — заявила воодушевленная Алиса.

Однако сама Ирина поспешила отметить, что сейчас у нее нет постоянного возлюбленного. По словам артистки, за ней ухаживают многие мужчины, но сердце певицы при этом не занято.

«Нет у меня никакого жениха! Бывают, конечно, но они уходят и приходят», — подчеркнула Салтыкова.

Многие поклонники уже давно подозревают, что Ирина обрела счастье в личной жизни, но предпочитает не комментировать отношения. Вместо этого в социальных сетях звезда публикует фотографии с концертов, а также подробно рассказывает о достижениях дочери. После возвращения в Москву Алиса также начала записывать песни и выступать в разнообразных клубах. «У меня сейчас открыта дорога для новых возможностей. Мне это интересно, поэтому ближайшие годы проведу в России. Активно занимаюсь работой. Времени нет совершенно: сплю по четыре часа в сутки», — рассказала девушка.

На личную жизнь, как и на отдых, у Алисы совершенно нет времени. Дочь Ирины Салтыковой подтверждает, что пока она одинока, но отсутствие возлюбленного начинающую певицу ничуть не беспокоит.