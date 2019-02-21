Располневшую Кожевникову сравнили с Винни Пухом

Звезда опубликовала в микроблоге заголовок статьи о себе. "Из секс-символа в Винни Пуха: Кожевникова пожаловалась на лишние килограммы в соцсети" – написали об актрисе.

Такого сравнения Мария явно не ожидала. Она даже не нашла слов, чтобы описать свое негодование. "Вот такими заголовками я встретила это утро! Без комментариев", – прокомментировала происходящее Кожевникова.

В свою очередь поклонники разделились на два лагеря. Одни стали успокаивать актрису, заверяя ее в том, что у нее прекрасная фигура, а подобные заголовки – происки завистников. "Более половины женщин мира мечтают иметь столько лишних килограммов, сколько у Вас", "Это зависть! Вы выглядите сногсшибательно!", "Машенька, ты же прекрасная всегда", – высказались подписчики Кожевниковой.

Есть и те, кто воспринял новость с юмором. "Умираю со смеху! Придумают же, ну хоть посмеемся", "Приходите ко мне в гости, я вас медом угощу, вы прекрасны! По-моему, утро у вас началось с улыбки", – написали фолловеры актрисе.