Михаил Боярский не скрывает, что на свою пенсию прожить даже не пробовал

«У меня бюджет очень подвижный. Взять и прожить на 20 тысяч рублей в месяц пока не пробовал. Но, думаю, при необходимости мне хватит и этой суммы. Хотя я не рассчитываю на пенсию, потому что у меня есть актерский заработок», - цитирует актера kp.ru.

Боярский уверен, пока может неплохо зарабатывать сам, пенсионные накопления лучше не трогать. А то, что он еще очень востребованный артист, никто не сомневается. Сьемки в кино, концерты, корпортативы обеспечивают Михаилу Сергеевичу неплохой прожиточный минимум.