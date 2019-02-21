Редактора порносайта с необычным голосом не взяли в шоу «ПЕСНИ на ТНТ»: соцсети против!

Кроме редкой профессии — редактор порносайта, Мырзаку достался необычно высокий голос. Реакция на выступление парня была неоднозначной: Тимати и Баста не взяли Мырзака в проект, но отметили, что песня «Собачий холод» вполне может рассчитывать на ротации и чарты. Так оно и случилось.

Уже спустя несколько дней после эфира трек зазвучал на радиостанциях и в соцсетях. Некоторые пользователи Интернета не согласны с решением продюсеров и выкладывают каверы на «Собачий холод» в поддержку начинающего певца. Шанс вернуться в «ПЕСНИ» у Мырзака есть, если зрители проекта проголосуют за это, но стремительно набирающий популярность трек «Собачий холод» уже делает редактора порно-сайта потенциальным хитмейкером.