Чт, 21.02.2019
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  • Редактора порносайта с необычным голосом не взяли в шоу «ПЕСНИ на ТНТ»: соцсети против!

Редактора порносайта с необычным голосом не взяли в шоу «ПЕСНИ на ТНТ»: соцсети против!

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Кадр из программы «ПЕСНИ на ТНТ»

ФОТО: скриншот с youtube.com

На ТНТ стартовал второй сезон шоу «ПЕСНИ», в котором Баста и Тимати набирают команды молодых авторов-исполнителей. В первом выпуске принял участие 29-летний Владимир Мырзак из Волгограда, пишет Супер.

Кроме редкой профессии — редактор порносайта, Мырзаку достался необычно высокий голос. Реакция на выступление парня была неоднозначной: Тимати и Баста не взяли Мырзака в проект, но отметили, что песня «Собачий холод» вполне может рассчитывать на ротации и чарты. Так оно и случилось.

Уже спустя несколько дней после эфира трек зазвучал на радиостанциях и в соцсетях. Некоторые пользователи Интернета не согласны с решением продюсеров и выкладывают каверы на «Собачий холод» в поддержку начинающего певца. Шанс вернуться в «ПЕСНИ» у Мырзака есть, если зрители проекта проголосуют за это, но стремительно набирающий популярность трек «Собачий холод» уже делает редактора порно-сайта потенциальным хитмейкером.

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