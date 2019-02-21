«Имеется, на что проживать». Стало известно, сколько зарабатывает Пугачева

Основной доход примадонны российской эстрады — корпоративы и пенсия. При этом тратит Пугачева гораздо больше, чем зарабатывает. По всей видимости, выяснили СМИ, певице не обойтись без помощи супруга Максима Галкина, пишет Makataka.ru.
Алла Пугачева зарабатывает не так много, как думают многие. Слухи о сказочном богатстве примадонны российской эстрады сильно преувеличены, выяснили журналисты «Собеседника».
Сводит концы с концами?
Совсем недавно Рунет взбудоражило то, что государственная компания Ростех профинансировала на 40 миллионов рублей (около 550 тысяч евро) юбилейный концерт Пугачевой в Кремлевском дворце.
Через пару дней внук Аллы Борисовны Никита Пресняков обратился к поклонникам с просьбой о финансовой поддержке. Многие задались вопросом: неужели звездная семья сводит концы с концами?
Расходы примадонны: всё на детей
Пугачева и Максим Галкин с двойняшками Лизой и Гарри живут в замке в деревне Грязь. Как выяснили журналисты, содержание дома ежемесячно обходится в 500 тысяч рублей (6500 евро).
Еще около 1 миллиона (13 000 евро) в месяц уходит на воспитание детей. Лиза и Гарри ходят в элитный частный детский сад Le Chat Botte («Кот в сапогах»). Там дети учатся игре на скрипке, в шахматы, готовят под руководством повара-француза. Обучение одного ребенка стоит около 200 тысяч рублей (2700 евро).
Доходы Пугачевой: пенсия и корпоративы
Певица получается пенсию в размере 17 тыс. рублей (229 евро). Доходы от бизнеса у Пугачевой минимальны: репортеры нашли в госреестре 12 компаний певицы, из которых действующие лишь две.
Алла Борисовна несколько раз пыталась стать бизнесвумен, но все время неудачно. В 1990-е она вложила 1,5 миллиона долларов в финансовую пирамиду «Властелина» Валентины Соловьевой и все потеряла.В 1991 году Пугачева заключила контракт с французской фирмой на производство духов, но также неудачно. В начале 2000-х Пугачева занималась производством чипсов — через пару лет завод обанкротился и был продан.
В 2010 году вместе с выпускницей «Фабрики звезд» Ирсон Кудиковой Пугачева открыла для талантливых детей школу и детский сад (ООО Future Star). В 2015 году и этому образовательному бизнесу пришел крах.
С 1997 года в продаже есть туфли и сапоги под маркой Alla Pugachova. Ботфорты от 15 тысяч рублей, сумки и клатчи от 7 тысяч рублей – все из натуральной кожи. Очевидно, что Пугачева получает процент с продаж, и вероятно, что это не меньше 20–30%.
Примадонна получается отчисления за кожаные туфли, сапоги и сумки под маркой Alla Pugachova. На Пугачеву как композитора зарегистрировано около полусотни песен. Когда эта музыка звучит в эфире или на концерте, она получает отчисления.
Но главным заработком певицы до сих пор остаются корпоративы. Пугачева выступает редко и берет за выступление от 250 до 350 тысяч евро. Два года назад она заработала 8 миллионов рублей за получасовое выступление на VIP-свадьбе в Москве. Как писали тогда СМИ, Алла Борисовна еще продешевила: за одно мероприятие она может получить более 20 миллионов рублей.
В деньгах не нуждаются
По всей видимости, главным доходом Пугачевой остается поддержка ее супруга Максима Галкина. Он активно гастролирует с концертами, работает на ТВ.
Интересно, что в 2017 году пара отказалась от материнского капитала в 453 тысячи рублей (6000 евро). «Нашей семье есть, на что жить. Я предпочитаю экономить время наших чиновников, чтобы они занимались теми людьми, которым эти деньги нужны в первую очередь», — сказал тогда Галкин.