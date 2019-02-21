«Имеется, на что проживать». Стало известно, сколько зарабатывает Пугачева

Доходы Пугачевой: пенсия и корпоративы

Певица получается пенсию в размере 17 тыс. рублей (229 евро). Доходы от бизнеса у Пугачевой минимальны: репортеры нашли в госреестре 12 компаний певицы, из которых действующие лишь две.

Алла Борисовна несколько раз пыталась стать бизнесвумен, но все время неудачно. В 1990-е она вложила 1,5 миллиона долларов в финансовую пирамиду «Властелина» Валентины Соловьевой и все потеряла.

В 1991 году Пугачева заключила контракт с французской фирмой на производство духов, но также неудачно. В начале 2000-х Пугачева занималась производством чипсов — через пару лет завод обанкротился и был продан.

В 2010 году вместе с выпускницей «Фабрики звезд» Ирсон Кудиковой Пугачева открыла для талантливых детей школу и детский сад (ООО Future Star). В 2015 году и этому образовательному бизнесу пришел крах.

С 1997 года в продаже есть туфли и сапоги под маркой Alla Pugachova. Ботфорты от 15 тысяч рублей, сумки и клатчи от 7 тысяч рублей – все из натуральной кожи. Очевидно, что Пугачева получает процент с продаж, и вероятно, что это не меньше 20–30%.

Примадонна получается отчисления за кожаные туфли, сапоги и сумки под маркой Alla Pugachova. На Пугачеву как композитора зарегистрировано около полусотни песен. Когда эта музыка звучит в эфире или на концерте, она получает отчисления.

Но главным заработком певицы до сих пор остаются корпоративы. Пугачева выступает редко и берет за выступление от 250 до 350 тысяч евро. Два года назад она заработала 8 миллионов рублей за получасовое выступление на VIP-свадьбе в Москве. Как писали тогда СМИ, Алла Борисовна еще продешевила: за одно мероприятие она может получить более 20 миллионов рублей.

В деньгах не нуждаются

По всей видимости, главным доходом Пугачевой остается поддержка ее супруга Максима Галкина. Он активно гастролирует с концертами, работает на ТВ.

Интересно, что в 2017 году пара отказалась от материнского капитала в 453 тысячи рублей (6000 евро). «Нашей семье есть, на что жить. Я предпочитаю экономить время наших чиновников, чтобы они занимались теми людьми, которым эти деньги нужны в первую очередь», — сказал тогда Галкин.