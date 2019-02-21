Чт, 21.02.2019
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Марат Башаров отреагировал на новость о своем разводе

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Марат Башаров и его супруга Лиза.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Накануне российские СМИ написали, что жена Марата Башарова подала иск о разводе в Бабушкинский районный суд Москвы. Поскольку у супругов есть сын Марсель, то именно суд должен определить, с кем будет жить мальчик. 

Актер Марат Башаров нзамедлительно опроверг информацию о своем разводе с Елизаветой Шевырковой, сообщает Lenta

«У нас все в порядке. Мы не ругались, все прекрасно!» — заявил артист. Когда его спросили, почему его жена выложила в соцсетях пост о том, что разводится с ним, он ответил, что его семья стала жертвой взламывающих аккаунты хакеров. Актер также отрицает, что писал под публикацией супруги возмущенные комментарии и просил ее не носить его фамилию.

Дело в том, что 16 февраля Елизавета Шевыркова рассказала в Instagram о расставании с Маратом Башаровым. По ее словам, она не верила слухам о репутации мужа, однако тот не изменился ни в браке, ни после рождения их сына Марселя. Она также выразила надежду, что актер сам прокомментирует сложившуюся ситуацию, но он «снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо».

В декабре 2018 года стало известно, что Башаров сломал жене нос. Брат Шевырковой Федор тогда заявил, что это уже не первый подобный случай в их семье.

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