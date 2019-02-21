Светлаков отвернулся от спившегося и нищего «Джамшута» из «Нашей Раши»

Как признался Магдьяш, его жизнь перевернулась после того, как отправился с большой суммой денег в банк для того, чтобы купить квартиру в Москве Однако по дороге неизвестные ударили его трубой по голове и ограбили.

В итоге артист остался ни с чем и был вынужден уехать из столицы. Он перебрался в Минеральные воды, где встретил Ирину Осипову, которая стала ему помогать.

Какое-то время они обсуждали новые проекты и обговаривали планы, но «Джамшут» начал пить. Ирина отправила его в клинику, но местные специалисты не смогли помочь.

Женщина своими силами помогала Валерию выходить из запоев и находила ему подработку, давала деньги в долг, но тот ничего ей так и не вернул. В итоге Ирина, устав бороться, написала письмо Светлакову. Однако тот не ответил женщине.

Однако бывшие коллеги Магдьяша уверены, что тот просто пользуется добротой женщины. По словам экс-директора Валерия, тот «обожает все халявное» и неоднократно подводил съемочную группу, пишет StarHit.