Светлаков отвернулся от спившегося и нищего «Джамшута» из «Нашей Раши»

Российские СМИ обсуждают поведение звезды ТНТ Сергея Светлакова, не ставшего помогать актеру из «Нашей Раши» Валерию Магдьяшу, известному по роли Джамшута, несмотря на просьбу о помощи.
Как признался Магдьяш, его жизнь перевернулась после того, как отправился с большой суммой денег в банк для того, чтобы купить квартиру в Москве Однако по дороге неизвестные ударили его трубой по голове и ограбили.
В итоге артист остался ни с чем и был вынужден уехать из столицы. Он перебрался в Минеральные воды, где встретил Ирину Осипову, которая стала ему помогать.
Какое-то время они обсуждали новые проекты и обговаривали планы, но «Джамшут» начал пить. Ирина отправила его в клинику, но местные специалисты не смогли помочь.
Женщина своими силами помогала Валерию выходить из запоев и находила ему подработку, давала деньги в долг, но тот ничего ей так и не вернул. В итоге Ирина, устав бороться, написала письмо Светлакову. Однако тот не ответил женщине.
Однако бывшие коллеги Магдьяша уверены, что тот просто пользуется добротой женщины. По словам экс-директора Валерия, тот «обожает все халявное» и неоднократно подводил съемочную группу, пишет StarHit.
Известно, что 67-летний Магдьяш разведен, одна из его дочерей проживает в Израиле, другая - в Магадане. Обе они предпочитают не общаться с отцом.