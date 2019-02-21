Редкое архивное фото Орбакайте и Преснякова появилось в Сети

По всей видимости, приступ ностальгии сразил Леонида Агутина, опубликовавшего на своей официальной страничке в социальной сети Instagram редкий архивный снимок с коллегами – Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым. "Как мы 20 с лишним лет назад пробовали заглянуть в будущее...)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал Леонид Агутин.

На фото певец запечатлен с округлившимися то ли от удивления, то ли от ужаса глазами, его друга Владимира Преснякова поймали с жалобным выражением лица, и только Кристина Орбакайте не продемонстрировала эмоций. Тем не менее, певица прокомментировала опубликованный Леонидом Агутинымкадр. "Удивительно, но на днях я тоже перебирала старые фото и наткнулась именно на это, залипла в воспоминаниях", – призналась артистка.

Владимир Пресняков тоже не оставил без внимания снимок. "Да, актеры из нас были еще те", – написал он. Певица Жасмин отпустила комплимент всем троим: "Какие красивые". А автор-песенник Игорь Николаев поинтересовался: "Ну и что вы увидели?)" Правда, ни Леонид Агутин, ни Владимир Пресняков, ни Кристина Орбакайте ему пока не ответили.