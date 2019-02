Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles, установленный в 1964 году

Три популярных трека певицы 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored" и Thank U, Next заняли три первых места в хит-параде Billboard .

В 1964 году ТОП-3 Billboard пять недель подряд занимали три песни The Beatles — Can't Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret.