Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles, установленный в 1964 году

В своем Instagram Ариана отреагировала на эту новость: "Я засмеялась, когда увидела это, я подумала, что это все неправда. Спасибо от всего сердца! Впервые со времен The Beatles, да (и впервые эти три строчки занял сольный исполнитель?). Это безумие. Я подумала, что это шутка. Я люблю вас. Спасибо за то, что заставили почувствовать себя любимой. Плачу".