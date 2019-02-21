Чт, 21.02.2019
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  • Не пропустите! Первый сериал про обратную сторону телевидения

Не пропустите! Первый сериал про обратную сторону телевидения

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ФОТО: Пятница

25 февраля телеканал «Пятница!» начинает показ нового сериала режиссера и сценариста Ильи Куликова. В главных ролях – Сергей Бурунов. 

ФОТО: Пятница

Новый сериал, который создатели называют «злой комедией», – это откровенная история о телевидении, его устройстве и том, что скрыто от глаз зрителя. Герой Бурунова – автозаправщик, жизнь которого в один миг кардинально меняется: он становится генеральным директора телеканала. Без опыта работы и совершенно не разбираясь в телевизионном бизнесе бывшему работяге предстоит создать лучший сериал в истории телевидения.

«Мылодрама» –  одна из самых смелых работ Сергея Бурунова и его первый бенефисный сериал.

ФОТО: Пятница

«То, что сегодня, бывает, творится на телеэкранах, периодически сильно меня, как зрителя расстраивает. Как будто две непересекающиеся вселенные –  новые отличные сериалы, даже можно сказать, многосерийные фильмы, которые выходят в интернете. И тележвачки некоторых каналов. Мы с режиссером Куликовым взяли на себя задачу сделать и показать сериал об идеальном сериале. Такая вот иголка смерти для пошлости на ТВ в яйце юмора», – делится Бурунов.

Сериал «Мылодрама» с 25 февраля в 22:00 на телеканале «Пятница!».

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