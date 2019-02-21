Ушел из жизни радиоведущий Дмитрий Виноградов

Дмитрий Виноградов долгое время работал на радиостанции DFM, в том числе и до ее переименования. Также в его жизни было и радио 100FM, и «Народное Радио». В последние годы он вместе с Виталием Вестериненом был ведущим утреннего шоу на «Юмор ФМ». В последнее время Дмитрий болел и его не было слышно в эфире.