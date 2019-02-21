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Ушел из жизни радиоведущий Дмитрий Виноградов

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Dmitri Vinogradov,

ФОТО: Facebook Дмитрия Виноградова

В среду, 20 февраля, вечером стало известно о том, что ушел из жизни радиоведущий и журналист Дмитрий Виноградов. Ему было всего 39 лет, сообщает «МК-Эстония». 

Дмитрий Виноградов долгое время работал на радиостанции DFM, в том числе и до ее переименования. Также в его жизни было и радио 100FM, и «Народное Радио». В последние годы он вместе с Виталием Вестериненом был ведущим утреннего шоу на «Юмор ФМ». В последнее время Дмитрий болел и его не было слышно в эфире. 

Также иногда Дмитрия можно было встретить в ночных клубах, где он работал диджеем.

Портал Limon.ee приносит соболезнования близким Дмитрия. 

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