Фото: певица Нюша слегка осветлила волосы, но поклонники не узнают ее

Нюша активно ведет свою страничку в Instagram и часто делится с подписчиками свежими снимками. На днях певица опубликовала фото, на котором предстала в новом образе.

Многие подписчики были в восторге от перемен во внешности певицы: «Была красивая, а стала еще краше!», «Нюша, ты даже помолодела», «Этот вам очень идет, просто красавица». Однако были и те, кто не узнал своего кумира и отметил, что светлые волосы кардинально изменили образ исполнительницы