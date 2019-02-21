Чт, 21.02.2019
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  • Фото: певица Нюша слегка осветлила волосы, но поклонники не узнают ее

Фото: певица Нюша слегка осветлила волосы, но поклонники не узнают ее

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Нюша

ФОТО: SCANPIX

Поклонники привыкли видеть Нюшу в образе роковой брюнетки. Однако на днях певица решила изменить имидж и придать своим волосам более светлый оттенок.   

Нюша активно ведет свою страничку в Instagram и часто делится с подписчиками свежими снимками. На днях певица опубликовала фото, на котором предстала в новом образе.

«Что-то у тебя внутри...» — подписала снимок знаменитость. Нюша сделала на своих локонах светлые блики, скорее всего, мастер использовал технику окрашивания «шатуш».

Многие подписчики были в восторге от перемен во внешности певицы: «Была красивая, а стала еще краше!», «Нюша, ты даже помолодела», «Этот вам очень идет, просто красавица». Однако были и те, кто не узнал своего кумира и отметил, что светлые волосы кардинально изменили образ исполнительницы

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