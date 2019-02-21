Парень отчаянно ищет девушку, которую встретил в Риге на День влюбленных

После вечера на День влюбленных в Риге молодой человек ищет девушку, с которой тепло пообщался, но не успел узнать ее имени.
Клуб «Četri balti krekli» опубликовал сообщение от имени парня по имени Андрей. Молодой человек отчаянно ищет «красивую брюнетку в оранжевых джинсах и светлой рубашке», с которой он познакомился в ночь с пятницы на субботу, но теперь не может забыть, пишет Ru.Focus.bb.lv.
От смущения Андрей не узнал имени незнакомки, говоря ей лишь о ее красоте.
«Ваша встреча была забавной — он перепутал уборные, случайно зайдя в дамский туалет, за чем последовала беседа. Девушка, если ты узнаешь себя, пожалуйста, дай знать. Если это читает кто-то, кто узнает девушку, сообщите — поможем в это романтическое время Андрею найти прекрасную незнакомку, которая его очаровала», — говорится в сообщении клуба.