Парень отчаянно ищет девушку, которую встретил в Риге на День влюбленных

Клуб «Četri balti krekli» опубликовал сообщение от имени парня по имени Андрей. Молодой человек отчаянно ищет «красивую брюнетку в оранжевых джинсах и светлой рубашке», с которой он познакомился в ночь с пятницы на субботу, но теперь не может забыть, пишет Ru.Focus.bb.lv.

От смущения Андрей не узнал имени незнакомки, говоря ей лишь о ее красоте.