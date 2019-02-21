Раскрыт секрет перчаток Карла Лагерфельда

Выяснилось, что этот аксессуар был важен модельеру не только с точки зрения стиля. «Перчатки визуально удлиняют руки, а вы знаете, что по-французски означают длинные руки? Это значит, что ты влиятелен», — приводит издание слова самого Лагерфельда.

Дизайнер также отмечал, что предпочитает гловелетты (перчатки без пальцев), поскольку в них удобно делать эскизы.

Также эксперты предполагают, что любовь к перчаткам у Лагерфельда возникла из-за того, что с раннего возраста дизайнеру не нравились его собственные руки.

«Когда мне было 14 лет, я хотел начать курить, чтобы выглядеть взрослым. Но моя мама сказала, что мои руки недостаточно красивы, чтобы показывать их при курении», — рассказывал сам модельер в интервью.