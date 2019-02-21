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Жесть! Латвийская Барби подразнила фанатов «танцем» своего убийственного бюста
Модель Виктория Уайлд, которая считается обладательницей самой большой груди (и, пожалуй, губ тоже!) в Латвии, периодически делится в соцсетях пикантными и даже непристойными кадрами, демонстрируя свои убийственные формы. На сей раз «латвийская Барби» опубликовала видео, на котором пытается соблазнительно двигаться под музыку, а точнее - двигать своим необъятным бюстом. С таким богатством это нелегко!
На кадрах Уайлд, облаченная в маленькую черную маечку с глубоким декольте, томно «танцует» на камеру, закрывая своей драгоценной грудью практически весь экран, пишет RusTVNet.
Прямо скажем, зрелище на любителя, а потому, видимо, у многих комментаторов слов не нашлось - одни смайлики-эмоции!
Напомним, в интервью изданию Privātā Dzīve Уайлд призналась, что ее красота обходится ей в несколько тысяч в месяц:
«На поддержание красоты в месяц я трачу от трех до пяти тысяч евро. В эту сумму включены услуги парикмахера, косметолога, маникюр, SPA-процедуры, солярий и занятия спортом.
Косметика и одежда - это дополнительные расходы».
Несмотря на то, что своим домом Виктория считает живописный французский город Канны, несколько раз в год она приезжает в родную Латвию.