Жесть! Латвийская Барби подразнила фанатов «танцем» своего убийственного бюста

Модель Виктория Уайлд, которая считается обладательницей самой большой груди (и, пожалуй, губ тоже!) в Латвии, периодически делится в соцсетях пикантными и даже непристойными кадрами, демонстрируя свои убийственные формы. На сей раз «латвийская Барби» опубликовала видео, на котором пытается соблазнительно двигаться под музыку, а точнее - двигать своим необъятным бюстом. С таким богатством это нелегко!