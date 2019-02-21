Видео: певец Рома Жуков бросил жену с шестью детьми и уехал с новой избранницей в Сочи

Розовые гвоздики, лампада и плюшевый мишка. Супруга звезды 90-х Романа Жукова — Елена — приходит на могилу дочери каждую неделю. Пятилетняя девочка упала с качелей и погибла шесть лет назад. Боль Елены не утихает:

— В этот день у меня должна была появиться Вика на свет, и когда мне позвонили и сказали, что Лиза в коме, я тоже в шоковое состояние впала. Конечно, это очень тяжело пережить, где-то год я в себя приходила.

Сдерживать слезы она научилась давно — чтобы найти силы заботиться об остальных детях. Тем более, теперь воспитывать их Елена вынуждена одна. Глава семейства Роман Жуков уехал жить в Сочи, там он строит бизнес и новую любовь.

Почему люди, которые родили в браке семерых детей, теперь судятся и публично оскорбляют друг друга? Роман заявляет, что никогда не любил Елену, а желание иметь детей исходило только от жены.

— Ну, как это называется, — брак по залету совершен был. Поэтому я не считаю, что это любовь. Просто я поступил как честный человек. Аргументы у меня были такие: «Ну зачем так часто рожать детей?» Она «Ну вот хочу и все!» — рассказывает Жуков в программе Пятого канала «Светская хроника».

Причина развода, по словам Романа, — вызывающее поведение супруги. Елену он называет нерадивой матерью.

— Ежедневные вечеринки, еженощные, практически каждую ночь она отсутствовала в течение полутора–двух лет дома. Я неоднократно пытался с ней пообщаться, — говорит артист.

У Елены другая версия. По ее словам, они с Романом мечтали о большой дружной семье, но муж воспитанием детей заниматься не хотел. А еще пил, публично унижал ее и даже бил.

— Мог взять и ударить, и толкнуть, я могла упасть. Это было поначалу, когда была третья беременность. Потом я научилась не выводить на эмоции. Если человек пьет в какой-то компании — надо держаться подальше от него, — сказала Елена.

Но не всегда все заканчивалось благополучно. Елена рассказала СМИ страшную историю. Однажды грубо обошелся с ней, когда она была беременна. Ребенка Елена потеряла.

Роман ушел из семьи два года назад. С тех пор Елена едва сводит концы с концами. По ее словам, суммы, которые он присылал, были мизерными, но недавно прекратились и они.