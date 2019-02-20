Мечтала о Гоа. Как отдых 26-летней девушки обернулся страшным кошмаром

Красавица Анфиса любила путешествия и часто делилась фотографиями из поездок. Будь то Париж, Вена, Дубай или Уфа. Девушка каталась на сноуборде, летала на параплане, ходила в походы и покоряла горы. Не останавливали её ни синяки, ни ссадины. Какое-то время экстремалка жила и работала в Москве, но затем вернулась в родной Омск, где занималась фрилансом. Оттуда она и решила отправиться в тёплые края.

Девушка поехала на Гоа, Индия, к своему другу Раису Набиеву. Ребята любовались океаном, жили в единении с природой. Но активный творческий отдых обернулся для друзей серьёзной аварией. 15 февраля они попали в ДТП. Информация о том, как именно это произошло, разнится. По сообщениям друзей, ребята ехали на байке и залетели под автомобиль. Но "КП" указывает, что молодые люди катались на мопеде и попали под большегруз.

Но известны последствия аварии. По словам сестры пострадавшей Ксении Пацулы, она созванивалась с медсестрой из госпиталя, где сейчас находится девушка. Выяснилось, что у Анфисы травмирован головной мозг, сломана ключица и повреждено лицо, ей требуется постоянный уход. Врачам пришлось ввести россиянку в состояние искусственной комы.

Доктор сказал, что её держат в состоянии искусственной комы и её нельзя выводить из этого состояния, - сестра девушки.