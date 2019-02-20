Копите деньги! Фестиваль Weekend в этом году пройдет в Финляндии: назван список артистов

Но деньги стоит начать откладывать прямо сейчас. Стоимость обычного дневного билета - 85 евро, пригласительный на два дня обойдется в 155 евро. И жилье-то точно в Финляндии не будет дешевле.

Для любителей комфортного отдыха есть ВИП-билеты на сутки за 145 евро и на два дня за 275 евро. Также можно отдохнуть за ВИП-столом, для этого потребуется 599 евро. А для самых богатых есть возможность заказать ВИП-столик в лаунже за 955 евро. С финскими зарплатами, почему бы и нет?