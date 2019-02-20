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  • Копите деньги! Фестиваль Weekend в этом году пройдет в Финляндии: назван список артистов

Копите деньги! Фестиваль Weekend в этом году пройдет в Финляндии: назван список артистов

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Weekend festival 2. päev, ilutulestik

ФОТО: Mailiis Ollino /

В этом году фестиваль Weekend в Эстонии уже не состоится, ни в Таллинне, ни в Пярну. Но проведение мероприятия в Финляндии не помешает эстонцам развеяться и отправиться в трип. 

Фестиваль Weekend в этом году пройдет в Хельсинки (район Сувилахти) 19 и 20 июля.

Из артистов уже заявлены: Swedish House Mafia, Lil Uzi Vert, Armin Van Buuren и Alan Walker.

Помимо суперзвезд выступят и чуть менее популярные: Suicideboys, Afrojack, Bastille, Headhunterz, Tungevaag & Raaban, Zomboy, Anna Puu, Evelina и другие. 

Но деньги стоит начать откладывать прямо сейчас. Стоимость обычного дневного билета - 85 евро, пригласительный на два дня обойдется в 155 евро. И жилье-то точно в Финляндии не будет дешевле. 

Для любителей комфортного отдыха есть ВИП-билеты на сутки за 145 евро и на два дня за 275 евро. Также можно отдохнуть за ВИП-столом, для этого потребуется 599 евро. А для самых богатых есть возможность заказать ВИП-столик в лаунже за 955 евро. С финскими зарплатами, почему бы и нет? 

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