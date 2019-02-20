Резник в шоке от безобразного прощания с артистом Захаровым

Известный журналист Мариана Саид Шах сообщила, что незадолго до смерти Захаров просил похоронить его на Комаровском кладбище, которое располагается в пригороде Санкт-Петербурга. Там, на ряду с местными жителями, вот уже много лет вечный покой обретают известные ученые, деятели литературы и искусства. Именно там, например, находится могила поэтессы Анны Ахматовой.

По словам Саид Шах, известный режиссер Лев Рахлин, узнав о кончине Захарова, сделал все возможное, чтобы исполнить его волю. Вот только старания его были напрасными.

"Он единственное чего просил – это чтобы его похоронили на Комаровском кладбище. И Лев Рахлин уже выбил и место… Он последнее, что просил, Сергей Захаров, чтобы он был похоронен с Ильей Рахлиным, тем самым Ильей Рахлиным, который тоже потягивал ему руку помощи как Илья Резник, как Ира Грибулина, который взял его на работу. Но не судьба", – заявила журналистка в студии "Пусть говорят" Первого канала.

Саид Шах рассказала, что родственники решили проигнорировали просьбу Народного артиста. Звезду эстрады похоронили на Зеленогорском кладбище. По словам обозревательницы, Захарова похоронили "как бомжа".

"Быстро кремировали и быстро увезли в Зеленогорск. Может быть еще одумаются и на Комаровским кладбище будет место", – отметила Саид Шах.

Журналисту вторит шоумен Александр Матвеев, который также присутствовал на прощании с кумиром. По его мнению, родственники вели себя безобразно по отношению к поклонникам.

"В крематории, второй московский крематорий, я действительно это видел. Очень быстро. Прощание проходило с 11 до 13 часов, и оно закончилось на полчаса раньше. Поклонники, которые еще шли, они не успели. Нам сказали: "Вы пожалуйста, выйдите. Проститься хотят родственники". Мы вышли. И все. Двери закрылись, они простились, и никто не успел", – поведал шоумен.

Поэт-песенник Илья Резник, который многие годы дружил с Захаровым, также в шоке от поведения близких умершей знаменитости. По его словам, Лев Рахлин потратил 12 часов, чтобы "выбить" место Захарову на Комаровском кладбище. Режиссер ходил на поклон к губернатору и общался с представителями администрации. Однако, когда разрешение на захоронение было получено, родственники певца неожиданно передумали.