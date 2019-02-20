Ср, 20.02.2019
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Звезду российских сериалов жестоко избили в Москве

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Виталий Абдулов

ФОТО: kino-teatr.ru

Российского актера Виталия Абдулова избили в подъезде собственного дома в Москве. Перед этим артист попытался выгнать на улицу девушек легкого поведения.

ЧП произошло в ночь на 20 февраля. По данным канала РЕН ТВ, на Абдулова набросились, когда он пытался выдворить из подъезда проституток.

В результате артисту потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у Абдулова ушибы мягких тканей головы. По некоторым данным, в его крови также обнаружили алкоголь.

Виталий Абдулов известен российским зрителям своими ролями в телесериалах "Солдаты", "Дальнобойщики", "Каменская" и Кадетство".

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