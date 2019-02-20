Группа «Звери» едет в Таллинн: розыгрыш билетов внутри!

В этом году, помимо городов России и стран СНГ, в маршрут «Зверей» войдут города Америки и Европы.

2018 год стал богатым на события для группы: Рома Зверь дебютировал в фильме Кирилла Серебренникова «Лето», сыграв лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко. Фильм о становлении рок-н-ролла в Советском Союзе и дружбы Виктора Цоя и Майка Науменко вошёл в программу Каннского фестиваля, где Рома Зверь получил почетную награду «Cannes Soundtrack» как музыкальный продюсер. Саундрек к фильму «Лето» вышел в России в августе 2018, а мировой релиз состоялся 30 ноября.

В марте 2018 года группа выпустила EP «Вино и космос», а в начале лета вышел мини-альбом песен группы «Зоопарк» – «Звери в зоопарке».

В 2018 Рома Зверь получил премию «Мужчина года» на ежегодной церемонии журнала Glamour. Еще группа была награждена независимой музыкальной премией «Золотая Горгулья».

Во время концертов «Звери» исполнят любимые хиты со всех альбомов, в том числе и с ЕР «Друзья по палате» и «Вино и космос». И, конечно, в программу тура 2019 будут включены рок-композиции с элементами блюза, арта и баллады из нового альбома «10».