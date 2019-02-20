Мужчина забрал хомяка с дороги, думая, что спасает его. Вот только это был не хомяк и помощь ему не требовалась

Недавно норвежский журналист Санна получила отличный сюжет для написания статьи в газету. В редакцию пришло письмо от местного жителя по имени Йостейн Хансен, который просил помочь найти хозяина потерявшегося животного, пишет Mur.tv.

Оказывается, мужчина, отвезя ребенка в школу, увидел хомяка (так ему показалось), спешащего куда-то по заснеженной дороге. Йостейн решил выйти и забрать питомца, пока его случайно не сбила машина. Он спрятал «меховой шар» в бардачок авто, чтобы тот никуда не удрал.

Йостейн понимал, что хомяка могла потерять семья с детьми, а лишиться лучшего друга для ребенка — настоящая трагедия. Поэтому мужчина очень хотел помочь, но в тот момент еще не знал, как неожиданно все может обернуться.

Йостейн отправился в местный зоомагазин, который был связан с зоозащитной организацией Норвегии. Он хотел, чтобы ему помогли узнать, не искал ли кто-то потерянного хомяка. Но вместо этого он узнал кое-что другое!

Это был вовсе не хомяк.

Работник магазина сразу понял, что спасенный «хомячок» не кто иной, как норвежский лемминг. Это дикий грызун, который просто шел по своим делам, когда оказался в руках мужчины. Ему вовсе не нужна была помощь.

Но винить Йостейна не в чем. Во-первых, он действительно хотел помочь, а во-вторых, лемминги действительно очень похожи на хомяков.

Спаситель был удивлен и смущен одновременно. Зверька, которого он «спас», нужно было выпустить на волю. Он принес лемминга на то самое место, где нашел, предусмотрительно отойдя немного дальше от дороги.