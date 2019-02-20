Как живет Юлия Самойлова после провала на «Евровидении»

После провала на «Евровидении» в Португалии Юлию Самойлову затроллили пользователи интернет-сети. Первое время Юля держалась стойко, по крайней мере, пыталась не показывать окружающим свои истинные эмоции и переживания, но потом молодую певицу будто бы прорвало. Отбросив в сторону скромность и напыщенное безразличие, Юля заявила о своей эмиграции в Европу.
Сейчас Юля пытается пролезть в некоторые популярные шоу, напрашивается на эфир и хочет возобновить карьеру. Однако многие дороги стали закрыты именно после того, когда Юля не оправдала надежд. Если говорить начистоту, то Самойлова смогла выступить на «Евровидении» благодаря Алле Пугачевой, которая протащила девочку на всемирно известный конкурс. По слухам самых приближенных людей и журналистов, отношения между Пугачевой и Самойловой были испорчены, пишет Zen.Yandex.ru.
Несмотря на провальное выступление и мнение критиков, Юля иногда скромно напоминает о себе. Устраивает прямые эфиры в своем Instagram, дает интервью и даже начала писать мемуары! Остается только пожелать Юлии Самойловой скорой реабилитации в мире шоу-бизнеса.