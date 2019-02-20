Как живет Юлия Самойлова после провала на «Евровидении»

Сейчас Юля пытается пролезть в некоторые популярные шоу, напрашивается на эфир и хочет возобновить карьеру. Однако многие дороги стали закрыты именно после того, когда Юля не оправдала надежд. Если говорить начистоту, то Самойлова смогла выступить на «Евровидении» благодаря Алле Пугачевой, которая протащила девочку на всемирно известный конкурс. По слухам самых приближенных людей и журналистов, отношения между Пугачевой и Самойловой были испорчены, пишет Zen.Yandex.ru.