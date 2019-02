Жириновский призвал выгнать Лазарева с «Евровидения»

В 2016 году Лазарев уже выступал на «Евровидении» от России с песней You’re the only one и занял третье место, выиграв при этом «Приз зрительских симпатий». Номер артиста включал в себя хождение по «стене» высотой 3 м, которая являлась главной декорацией.