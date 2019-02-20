Кальюлайд: если фестиваль Weekend не прекратит распостранять ложную информацию - подадим в суд

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймондла Кальюлайда, попытки организаторов фестиваля Weekend свалить часть вины за банкротство фирмы на управу Пыхья-Таллинна абсолютно неуместны и достойны сожаления. Если распространение ложной информации не прекратится, то управа подаст в суд.
В опубликованной в сегодняшней газете Eesti Päevaleht статье о возможном банкротстве фестиваля Weekend его организаторы утверждают, что управа Пыхья-Таллинна сперва согласилась с переездом фестиваля из Пярну на Штромку, но потом передумала и отклонила данное предложение. Это утверждение является ложью.
«В ситуации, когда представители Weekend Festival Baltic OÜ продолжают распространять в СМИ ложную информацию, наносящую ущерб репутации районной управы Пыхья-Таллинна, мы взвешиваем возможность обратиться в суд. Управа всегда открыта к сотрудничеству с предпринимателями и не в наших правилах посылать им противоречивые сигналы», - сказал Кальюлайд.
По словам Кальюлайда, Weekend действительно интересовался возможностью проведения фестиваля в Пыхья-Таллинне, но никакого согласия на это районная управа не давала. Столь крупное мероприятие нарушило бы покой жителей микрорайона Пельгуранд и помешало бы пляжному сезону – это и стало причиной отказа. Также районная управа не могла подвергнуть риску лесопарк Мериметса, который является природоохранной зоной.
«Руководство районной управы обсудило поступившее предложение и приняло решение, что Штромка не подходит для проведения такого мероприятия. Об этом мы сразу сообщили организаторам фестиваля. Мы не давали фестивалю Weekend противоречивой информации. С самого начала мы договорились, что руководства района примет решение после получения более подробной информации о планах фестиваля. Еще раз: районная управа не изменяла своей позиции, руководство обсуждало предложение о проведении фестиваля Weekend на Штромке всего один раз, и было принято только одно решение, исходя из интересов жителей района», - подчеркнул Кальюлайд.