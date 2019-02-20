Кальюлайд: если фестиваль Weekend не прекратит распостранять ложную информацию - подадим в суд

В опубликованной в сегодняшней газете Eesti Päevaleht статье о возможном банкротстве фестиваля Weekend его организаторы утверждают, что управа Пыхья-Таллинна сперва согласилась с переездом фестиваля из Пярну на Штромку, но потом передумала и отклонила данное предложение. Это утверждение является ложью.

«В ситуации, когда представители Weekend Festival Baltic OÜ продолжают распространять в СМИ ложную информацию, наносящую ущерб репутации районной управы Пыхья-Таллинна, мы взвешиваем возможность обратиться в суд. Управа всегда открыта к сотрудничеству с предпринимателями и не в наших правилах посылать им противоречивые сигналы», - сказал Кальюлайд.

По словам Кальюлайда, Weekend действительно интересовался возможностью проведения фестиваля в Пыхья-Таллинне, но никакого согласия на это районная управа не давала. Столь крупное мероприятие нарушило бы покой жителей микрорайона Пельгуранд и помешало бы пляжному сезону – это и стало причиной отказа. Также районная управа не могла подвергнуть риску лесопарк Мериметса, который является природоохранной зоной.