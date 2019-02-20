Наследство Лагерфельда: миллионы кутюрье получит этот пушистый комок

Кошка появилась у модельера в 2011 году — его друг попросил позаботиться о питомце, а потом не забрал его назад.

Потом Лагерфельд написал книгу о любимице, а кошка «завела» аккаунты в Instagram и Twitter. Как отмечает телеканал LCI, Шупетт сама «зарабатывала» деньги: участвовала в фотосессиях, за которые получила три миллиона евро.

ФОТО: JENS KALAENE / AFP

Лагерфельд не раз говорил, что именно питомец — «центр его мира». Еще в 2015 году он заявил: «У Шупетт есть свое состояние, она наследница. Если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться».

Как отмечает издание Point, кутюрье также просил, чтобы после смерти его кремировали, а прах развеяли вместе с прахом его мамы и кошки, если вдруг животное умрет раньше него.

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Как отмечает газета Figaro, во Франции запрещено оставлять наследство животным. Это могло бы получиться в Германии, гражданином которой являлся модельер, но по закону в случае споров о наследстве учитывается страна проживания усопшего, которой была Франция.

Сообщается, что существуют альтернативные решения: например, фонд, который бы позаботился о дальнейшей жизни кошки, или физическое лицо, которого бы Лагерфельд указал в завещании. Знаменитый кутюрье скончался во вторник в возрасте 85 лет. Журнал Public сообщил, что причиной смерти стал рак поджелудочной железы.