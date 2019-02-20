Смотрите: вышел трейлер фильма с обвинениями Майкла Джексона в сексуальном насилии над мальчиками

Робсон и Сейфчак провели много времени с певцом, когда были детьми. Четырехчасовой фильм рассказывает о предполагаемых случаях домогательства со стороны Джексона.

Один из героев рассказал, что певец пригласил его переехать в «Неверлэнд», когда ему было семь лет. По его словам, Джексон предупреждал, что, если посторонние «узнают, что мы делаем», оба окажутся в тюрьме «до конца жизни». Подробности произошедшего в трейлере не приводятся.

«Это не фильм о Майкле Джексоне. Это не фильм о том, как Майкл Джексон издевается над маленькими мальчиками. Это фильм о двух семьях и о том, как они смирились с тем, что их сыновья рассказали им через много лет после смерти Джексона», — сказал Variety режиссер Дэн Рид.

Предполагаемые жертвы утверждают, что Джексон заставлял их заниматься взаимной мастурбацией, оральным и анальным сексом, пить алкоголь и участвовать в съемках порнографии. Сейфчак также рассказал о тайной «свадьбе» с Джексоном, который, по его словам, дарил ему драгоценности.

Уэйд Робсон стал хореографом, работал с Бритни Спирс, Джеймс Сейфчак работает программистом, пишет New York Times.

Во время судебного процесса против Джексона в 2005 году мужчины отрицали, что он их домогался, и выступили с обвинениями после его смерти.

Представители Джексона раскритиковали фильм и направили HBO 10-страничное письмо с угрозой суда, пишет Guardian. Они раскритиковали режиссера Дэна Рида за то, что он не поговорил ни с кем из семьи Джексона или его юридических представителей.