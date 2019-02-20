Ср, 20.02.2019
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Концерт Сергея Лазарева в Брянске получил неожиданное продолжение

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Сергей Лазарев в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

Высказывание певца Сергея Лазарева об «оглушительном концерте в Брянске» получило неожиданное продолжение. В переписку с ним вступила жительница Украины, пишет Zen.Yandex.ru со ссылкой на Bragazeta.ru.

«У меня есть сестренка она большая ваша поклонница, но, к большому сожалению, 4 года назад попала в аварию и стала слепой, – рассказала украинка. – Она ни разу не видела вас вживую, не была на ваших концертах, но продолжает слушать ваши песни и мечтает встретиться с вами или услышать от вас какие-то слова. Я прошу, нет, даже умоляю, напишите мне для нее что-то смешное или интересное, ведь увидеть вас она так не сможет. Проблема в том что мы с Украины и не можем попасть на ваши концерты».

Пока Сергей Лазарев не ответил поклонницам.

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