Концерт Сергея Лазарева в Брянске получил неожиданное продолжение

«У меня есть сестренка она большая ваша поклонница, но, к большому сожалению, 4 года назад попала в аварию и стала слепой, – рассказала украинка. – Она ни разу не видела вас вживую, не была на ваших концертах, но продолжает слушать ваши песни и мечтает встретиться с вами или услышать от вас какие-то слова. Я прошу, нет, даже умоляю, напишите мне для нее что-то смешное или интересное, ведь увидеть вас она так не сможет. Проблема в том что мы с Украины и не можем попасть на ваши концерты».