Татьяна Васильева раскрыла имя любовника, которого скрывала почти полвека

Актриса никогда не скрывала, что причиной развода с первым мужем, Анатолием Васильевым, стала его постоянная ревность, а в случае со вторым супругом это чувство испытывала уже она сама — актер Георгий Мартиросьян постоянно изменял звезде. Однако, как оказалось, саму Татьяну назвать идеальной женой тоже нельзя.

Актриса поведала, что в течение долгих лет имела постоянного любовника. По словам Васильевой, с состоятельным бизнесменом Арифом Аликберовым она познакомилась еще в начале своего творческого пути. «Он никак не мешал моей жизни, жизни моих детей и уж тем более мужей. Он был за кадром, но всегда присутствовал рядом», — сказала артистка. Будучи замужем за Анатолием Васильевым, Татьяна долгое время сожительствовала с Аликберовым. «Я жила на его даче в Баку, муж об этом ничего не знал. Иногда он приезжал в Москву и приходил в гости к нам в семью. Моя мама была с ним знакома, но думала, что это мой друг», — поделилась знаменитость.