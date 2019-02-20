Рэпер и романтик МОТ уже 1 марта выступит в Таллинне!

Но серьёзно увлекшись музыкой, уже в 2011 году выпускает сольный альбом «Remote», благодаря которому становится популярным среди любителей интеллектуального хип-хопа.

В 2013 году его записи попадают на музыкальный лейбл Black Star, продюсеры которого сразу же предлагают подписать контракт. Мот завоевал любовь поклонников благодаря умению совмещать вокал и речитатив, при этом, делая полноценные шоу на сцене.