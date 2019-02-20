Ср, 20.02.2019
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Рэпер и романтик МОТ уже 1 марта выступит в Таллинне!

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ФОТО: Промо

До музыкального успеха мог похвастаться успехами академическими, будучи аспирантом факультета государственного управления МГУ.

Но серьёзно увлекшись музыкой, уже в 2011 году выпускает сольный альбом «Remote», благодаря которому становится популярным среди любителей интеллектуального хип-хопа.

В 2013 году его записи попадают на музыкальный лейбл Black Star, продюсеры которого сразу же предлагают подписать контракт. Мот завоевал любовь поклонников благодаря умению совмещать вокал и речитатив, при этом, делая полноценные шоу на сцене.

Уже 1 марта в таллиннском клубе CatHouse состоится выступления МОТА! 

Вход на мероприятие с 16 лет! В ВИП-зону - с 18. 

Заказ столов:

info@mjproduction.ee

Телефон: +372 58441398.

Билеты в продаже на сайте MjProduction.ee.

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