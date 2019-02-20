Рэпер и романтик МОТ уже 1 марта выступит в Таллинне!

До музыкального успеха мог похвастаться успехами академическими, будучи аспирантом факультета государственного управления МГУ.
Но серьёзно увлекшись музыкой, уже в 2011 году выпускает сольный альбом «Remote», благодаря которому становится популярным среди любителей интеллектуального хип-хопа.
В 2013 году его записи попадают на музыкальный лейбл Black Star, продюсеры которого сразу же предлагают подписать контракт. Мот завоевал любовь поклонников благодаря умению совмещать вокал и речитатив, при этом, делая полноценные шоу на сцене.
Уже 1 марта в таллиннском клубе CatHouse состоится выступления МОТА!
Вход на мероприятие с 16 лет! В ВИП-зону - с 18.
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